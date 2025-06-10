Siirt’te Kamyonla Otomobil Çarpıştı, 1 Ölü

KAZA SONRASI TESPİTLER

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir otomobilin kamyonla çarpışması sonucu trajik bir olay yaşandı. 33 AIV 898 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolunun Başur mevkisinde, 56 AAF 475 plakalı kamyon ile çarpıştı. Olayda, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Çarpışmanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye, jandarma, polis ve kara yolları ekipleri yönlendirildi. Sürücü O.E. ile otomobilde bulunan B.P, M.N, S.Ö. ve S.Y.E. yaralanarak ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Ancak yaralılardan B.P. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.