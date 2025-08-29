Haberler

Siirt’te Kaplumbağaya Su Verildi

Siirt’te yaşanan olay, bir vatandaşın duyarlılığını ortaya koyuyor. Şehir merkezindeki bir bahçede, susuzluktan bitkin düşen bir kaplumbağa ile karşılaşan kişi, elindeki su şişesinden kaplumbağaya su içiriyor. Gözyaşları içinde bu tavrı sergileyen vatandaş, kaplumbağanın hayatına dokunuyor.

Uzun süre su içen kaplumbağa, daha sonra kayboluyor. Duyarlı vatandaşın yürekleri ısıtan hareketi, cep telefonu kamerasıyla da ölümsüzleştiriliyor. Bu sahne, doğadaki canlıların korunmasına yönelik bir farkındalık yaratıyor ve insanların doğaya karşı duyarlı olmaları gerektiğini hatırlatıyor.

Manisa Fk, Iğdır Fk’yı Ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Iğdır FK'yı konuk edecek. Teknik Direktör Taner Taşkın, taraftarların destek vermesini istedi.
Antalya’da 1 Haftada 14 Bin 898 Ceza Kesildi

Antalya'da düzenlenen trafik denetimlerinde bir haftada 65 bin 134 araç ve sürücü kontrol edilerek, 14 bin 898 kişiye çeşitli ihlallerden ceza kesildi.

