Siirt’te Kaplumbağaya Su Verildi

DUYGUSAL ANLAR

Siirt’te yaşanan olay, bir vatandaşın duyarlılığını ortaya koyuyor. Şehir merkezindeki bir bahçede, susuzluktan bitkin düşen bir kaplumbağa ile karşılaşan kişi, elindeki su şişesinden kaplumbağaya su içiriyor. Gözyaşları içinde bu tavrı sergileyen vatandaş, kaplumbağanın hayatına dokunuyor.

KORUMA VE ŞEFKAT

Uzun süre su içen kaplumbağa, daha sonra kayboluyor. Duyarlı vatandaşın yürekleri ısıtan hareketi, cep telefonu kamerasıyla da ölümsüzleştiriliyor. Bu sahne, doğadaki canlıların korunmasına yönelik bir farkındalık yaratıyor ve insanların doğaya karşı duyarlı olmaları gerektiğini hatırlatıyor.