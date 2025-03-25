Siirt’te “Kardeş Şehir Projesi” Buluşması

KARDEŞ ŞEHİR PROJESİ ÇERÇEVESİNDE BULUŞMALAR

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği “Kardeş Şehir Projesi” doğrultusunda Siirt, Diyarbakır ve Batman il müftüleri cami cemaatleri ile bir araya geldi. Hacı Fethi Serin Camii’nde Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, Hacı Abdülhakim Sancak Çarşı Camii’nde Batman İl Müftüsü Ahmet Durmuş ve Siirt Ulu Camii’nde Batman İl Müftü Yardımcısı Mehmet Nedim Yılmaz tarafından “Gönüllere Şifa, Ramazan ve Kur’an” temalı vaazlar verildi.

SOHBETLER VE NAMAZ

Verilen vaazların ardından müftüler, öğle namazını kıldırdı. Namaz sonrasında cemaatle bir araya gelen müftüler, vatandaşların sorularına yanıt vererek samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Bu ziyaret sırasında Siirt İl Müftü Yardımcısı Yahya Ertürk de müftüleri yalnız bırakmadı.

Etkinlik, yapılan dua ve iyi dilek temennileriyle sona erdi. Müftülerin cami cemaatleriyle gerçekleştirdiği bu buluşmalar, toplumsal dayanışmayı pekiştiren bir toplum projesinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.