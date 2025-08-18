Haberler

Siirt’te Kavga, Bir Kişi Yaralandı

OLAYIN GELİŞİMİ

Siirt’te iki grup arasında meydana gelen tartışma, bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Güres Caddesi’nde başlayan tartışma, henüz belirlenemeyen bir sebeple hızla büyüdü ve kavgaya dönüştü.

YARALININ DURUMU

Kavga sırasında 30 yaşındaki S.G., bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine hızlıca bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS ÇALIŞMALARI

Olay sonrası, polis ekipleri kavgada yer alan şüphelileri yakalamak için geniş bir çalışma başlattı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

