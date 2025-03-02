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Siirt’te Kayıp Genç Kız Bulundu

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GENÇ KIZ BULUNDU

Siirt’te kaybolan genç kız, dağlık alanda gerçekleştiren arama çalışmaları sonrası bulundu. Önceki gün öğleden sonra kaybolan E.B. isimli 18 yaşındaki genç kızın ailesi, durumu yetkililere bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Bu ihbarın ardından Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, kızın ağırlıklı olarak bulunması amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

DRON DESTEKLİ ÇALIŞMALAR

Yapılan dron destekli araştırmalar sonucunda, E.B. Siirt-Eruh yolunda, Güneş Panelleri bölgesinin karşısındaki dağlık alanda tespit edildi. Olay yerine hemen AFAD, sağlık ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ekipleri yönlendirildi. Genç kız, sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Siirt Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

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