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Siirt’te Kayıp Genç Köyünde Bulundu

GENÇ KAYBOLDU, ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Siirt’te bir gün önce evinden çıkan ve ondan haber alınamayan 21 yaşındaki Y.K. bulundu. Edinilen bilgilere göre, ailesi tarafından kaybolduğunun bildirilmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Jandarma ekipleri, kayıp gencin aracını havaalanı yolu üzerinde bulunca arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştı.

KAPSAMLI ARAMA FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gece boyu jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri, geniş bir alanı kapsayan bir arama gerçekleştirdi. Y.K., köyde yakınları tarafından görüldü ve kimseye haber vermeden köyüne gittiği anlaşıldı.

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