Siirt’te Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Siirt’te hafriyat kamyonu ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kaza, Başur Köprüsü mevkisinde meydana geldi. 56 AAF 475 plakalı hafriyat kamyonu ile 33 AIV 898 plakalı Audi marka otomobil çarpıştı.

OLAYA MÜDAHALE

Olayın duyulmasının ardından AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan 19 yaşındaki Bünyamin Pektaş olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar O.E., M.N., S.Ö. ve S.Y.E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan O.E.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Kazayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı. Olayın nedeni ve detayları hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.