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Siirt’te Kaza, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCUNDA AĞIR YARALI BİRİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRİYOR

Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile kamyon çarpıştı. Bu kazada ağır yaralı durumda hastaneye kaldırılan bir kişi daha, tedavi gördüğü süreçte yaşamını yitirdi. Siirt-Kurtalan kara yolundaki Başur mevkisinde 10 Haziran’da F.V’nin kullandığı 56 AAF 475 plakalı kamyon, O.E. (20) idaresindeki 33 AIV 898 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın Sonuçları

O.E., Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı böylece ikiye yükseldi. Otomobilde bulunan ve yaralanan üç kişi ise tedavilerinin ardından taburcu oldu. O.E’nin cenazesi, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Ayrıca, kaza günü hastaneye kaldırılan otomobildeki Bünyamin Pektaş (19) da hayatını kaybetmişti.

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