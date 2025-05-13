Siirt’te Kaza, Ölü Sayısı 3

ÖLÜ SAYISI ÜÇE YÜKSELDİ

Siirt’te, TIR ve minibüsün çarpıştığı kazada ölü sayısı 3’e yükseldi. Hayatını kaybedenlerden biri, 17 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ahmet Uçar (16) oldu. Kaza, 25 Nisan’da Siirt-Bitlis kara yolu Alaniçi köyü Yenice mezrası yakınlarında gerçekleşti.

KAZA GÜVENLİK EKİPLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ

Zülfükar Askan (25) idaresindeki TIR, plakası bilinmeyen bir minibüsle çarpıştı. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yapılan kontrollerde, minibüsteki Hikmet Ertem’in (62) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste yaralı olarak bulunan Fırat Tanış (16) ve TIR şoförü, ilk müdahalenin ardından Baykan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fırat Tanış, burada hayati tehlike geçirerek Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi ancak orada da yaşamını yitirdi.

AHMET UÇAR’IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Ağır yaralanan Ahmet Uçar, Diyarbakır’a sevk edildi. Uçar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uçar’ın cenazesi, tüm işlemlerinin ardından memleketi Bitlis’in Mutki ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile defnedildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma halen devam ediyor.