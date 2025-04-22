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SİİRT’te Kısa Sürede Büyüyen Kavga

ARAŞTIRMA YAPILAN KAVGA OLAYI

Siirt’te, iki grup arasında çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Gece saatlerinde Yeni Mahalle’de bilinmeyen bir sebeple meydana gelen olayda 2 kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı.

HASTANE ÖNÜNDE YENİ KAVGA

Hastane önünde, yaralıların yakınları arasında yeni bir kavga meydana geldi. Polis ekipleri, kalabalığın kontrol altına almak için havaya uyarı ateşi açtı ve biber gazı kullandı. Bu kargaşada 3 kişi daha yaralandı. Bıçakla yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor. Olay anları cep telefonlarıyla kaydedildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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