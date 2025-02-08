Siirt’te Köpeğe Çarpmamak İçin Kaza Yaptı

KAZA ANINDA MANEVRA YAPILDI

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, saat 15.00 sıralarında boş bir araziye devrildi. Kaza, Siirt-Batman kara yolu üzerindeki Şenköy mevkiinde meydana geldi. Fırat P. idaresindeki 34 BBM 417 plakalı araç, yola çıkan köpeğe çarpmamak için yön değiştirdiğinde devrildi.

SÜRÜCÜ VE YOLCULAR YARALANDI

Kazada sürücü Fırat P. hafif yaralanırken, 5 yaşındaki oğlu Ali Kemal P. ve 70 yaşındaki babası Kemal P. ağır yaralandı. Olayın ardından ihbarda bulunarak sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu kritik olan Ali Kemal P. ve Kemal P., ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne transfer edildi. Kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.