SİİRT’te Korna Uyarısı Yapıldı

DÜĞÜN KONVOYUNA POLİS MÜDAHALESİ

Siirt’te, gelen şikayetler üzerine polis ekipleri, çevreyi rahatsız eden korna ve müzik sesleriyle ilerleyen düğün konvoyunu durdurdu. Veysel Karani Mahallesi çevre yolu çıkışında gerçekleşen müdahale, duyulan rahatsızlıklar sebebiyle yapıldı.

KONVOYDAKİLERE UYARI YAPILDI

Polis ekipleri, konvoydaki araç sahiplerine çevreye zarar vermemeleri yönünde uyarılarda bulundu. Uyarılar sonrasında, gelin ve damada mutluluklar dileyen ekipler, konvoyun yoluna devam etmesine izin verdi. O anlar, bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.