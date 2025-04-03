Haberler

Siirt’te Mahsur Kalan Çoban Kurtarıldı

KURTARMA OPERASYONU BAŞLADI

Siirt’te, kayalıklarda mahsur kalan bir çoban, AFAD ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Gökçebağ beldesinde bir çobanın kayalıklarda mahsur kaldığına dair ihbar yapıldıktan hemen sonra olay yerine AFAD ekipleri yönlendirildi.

AFAD EKİPLERİ İŞ BAŞINDA

Yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçurumda mahsur kalan çoban, AFAD personelinin sabırlı çalışmasıyla iple kayalıklara inerek kurtarıldı. Yapılan kontroller sonrasında çobanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail’in Gazze’deki Okul Saldırısı: 19 Ölü

İsrail, Gazze'deki Dar el-Erkam Okulu'na düzenlediği saldırıda 19 Filistinliyi öldürdü, yaralılar hastanelere sevk edildi. Olay, bölgede gerginliğin artmasına yol açtı.
Haberler

Beşiktaş’ta Chamberlain ve Emirhan Arasında Tartışma

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'yi ağırladı. Maçın ikinci yarısında siyah-beyazlı oyuncular Emirhan Topçu ve Chamberlain arasında bir kavga yaşandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.