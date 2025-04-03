Siirt’te Mahsur Kalan Çoban Kurtarıldı

KURTARMA OPERASYONU BAŞLADI

Siirt’te, kayalıklarda mahsur kalan bir çoban, AFAD ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Gökçebağ beldesinde bir çobanın kayalıklarda mahsur kaldığına dair ihbar yapıldıktan hemen sonra olay yerine AFAD ekipleri yönlendirildi.

AFAD EKİPLERİ İŞ BAŞINDA

Yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçurumda mahsur kalan çoban, AFAD personelinin sabırlı çalışmasıyla iple kayalıklara inerek kurtarıldı. Yapılan kontroller sonrasında çobanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.