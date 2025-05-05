Siirt’te Nisan Toplantısında Valilik Açıklamaları Yapıldı

VALİ KIZILKAYA’DAN GÜVENLİK AÇIKLAMALARI

Siirt’te düzenlenen nisan ayı güvenlik ve asayiş toplantısında açıklamalar yapan Vali Kemal Kızılkaya, “Nisan ayında gerçekleştirilen 9 ayrı terör operasyonunda PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şahıs ile sosyal medyada PKK propagandası yapan 5 şahsın yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı” dedi. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Siirt Valiliği GAMER Müdürlüğü’nde yapılan toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Kızılkaya, terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale gelene kadar durmaksızın süreceğini vurguladı.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI VE SONUÇLARI

Vali Kızılkaya, 2025 yılı nisan ayında gerçekleştirilen 9 ayrı terör operasyonunda, PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerinde faaliyet gösteren 8 kişiden bahsederek, 74 hanede 210 kişiye bilgilendirme yapıldığını belirtti. Bu süreçte giriş-çıkış noktalarında 7 bin 976 şahıs ve bin 808 araç sorgulandığını dile getiren Kızılkaya, gençleri ve toplumu tehdit eden uyuşturucu suçlarına karşı mücadelenin de aralıksız devam ettiğini aktardı. Nisan ayında düzenlenen 39 uyuşturucu operasyonunda 50 şüphelinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini ifade eden Kızılkaya, “Operasyonlarda toplam 5 kilo bonzai, 700 gram kubar esrar, 2 kilo 158 gram metamfetamin, 40 gram eroin, 54 gram kokain ve 285 adet uyuşturucu hap ele geçirildi” dedi.

İL EMNİYETİ VE JANDARMA ÇALIŞMALARI

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında, nisan ayında 20 operasyon gerçekleştirilmiş ve 30 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını aktaran Kızılkaya, yakalanan kaçak eşyalar sayesinde yaklaşık 1 milyon 100 bin TL tutarında vergi kaybının önlendiğini söyledi. Siber suçlarla mücadele alanındaki çalışmalara da değinen Vali Kızılkaya, “Nisan ayında 120 siber olayı meydana geldi. Terör propagandası yaptığı belirlenen 109 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı” diye ekledi.

DÜZENSİZ GÖÇ VE ASAYİŞ UYGULAMALARI

Düzensiz göçle mücadele çerçevesinde, il genelinde düzenlenen asayiş uygulamalarında 4 düzensiz göçmenin yakalanarak İl Göç İdaresi’ne teslim edildiğini belirten Kızılkaya, “Yol izin belgesi bulunmadan seyahat eden 2 kişiye idari para cezası uygulandı” şeklinde konuştu. Siirt’te asayiş olaylarıyla mücadelede titizlikle ilerlediklerini ifade eden Kızılkaya, nisan ayında 474 asayiş olayı yaşandığını ve 181 şahsın yakalandığını aktardı.

TRAFFIK KAZALARI VE DENETİMLER

Geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında asayiş olaylarında yüzde 91,73 oranında azalma sağlandığına dikkat çeken Kızılkaya, “Nisan ayında 35 bin 580 aracın denetlenmesi sonucunda, 23 sürücü belgesi geri alındı, 194 araç trafikten men edildi ve 2 bin 2 araç plakasına cezai işlem uygulandı” dedi. Elde edilen veriler arasında, meydana gelen 132 trafik kazasından 1’inin ölümlü, 84’ünün yaralanmalı ve 47’sinin maddi hasarlı kazalar olduğu kaydedildi.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ve ilgili kurum müdürleri katılım gösterdi.