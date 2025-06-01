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Siirt’te Öğrenci Yıl Sonu Gösterisi Yapıldı

ÖĞRENCİLERDEN YIL SONU GÖSTERİSİ

Siirt’te, Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu öğrencileri yıl sonu gösterisini gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen bu etkinliğe katılım, bilet yerine kitap bağışı ile sağlandı. Öğrenciler, etkinlikte müzik konseri verdi ve tiyatro gösterisi sundu.

PROGRAMI TEBRİKLERLE TAMAMLADILAR

Okul müdürü Abbas Balcı, öğretmenler ve öğrencileri başarılı performansları için kutlayarak, programa katılan herkese teşekkür etti. Yıl sonu gösterisi, öğrencilerin yeteneklerini sergileyerek, eğitim hayatlarına keyifli bir kapanış yapmalarını sağladı.

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