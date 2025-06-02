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Siirt’te Peyzaj Çalışması Yapıldı

SIIRT’TE TEMİZLİK VE PEYZAJ ÇALIŞMALARI YAPILDI

Siirt’te Güres Caddesi’nde temizlik ve peyzaj çalışması gerçekleştiriliyor. Belediyeden gelen bilgilere göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ekipleri, caddede peyzaj ve çevre düzenleme uygulamalarına başladı.

CADDEYE CANLILIK GELİYOR

Cadde boyunca süs bitkileri ekiliyor ve yabani otlar temizleniyor. Mevsime uygun, dayanıklı ve görsel açıdan zengin bitki türleriyle Güres Caddesi renklendiriliyor. Bu çalışmalar, caddeye canlılık kazandırmayı hedefliyor ve vatandaşların kullanımına sunulacak.

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