Siirt’te Projeler “4006 TÜBİTAK” Fuarında Sergilendi

ÖĞRENCİLER, BİLİM FUARI’NDA YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ

Siirt’te gerçekleştirilen “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı”nda öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi. Siirt Türk Telekom Fen Lisesi’nde düzenlenen bilim fuarı, “TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı” çerçevesinde, farklı alanlarda hazırlanan 18 proje ve çeşitli el sanatları çalışmaları ile açılışı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ve beraberindeki heyet, stantları gezerek projeler hakkında öğrenci ve danışman öğretmenlerden bilgi aldı.

ETKİNLİKLER, ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYOR

Okul Müdürü İdris Yolbaş, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin çeşitli disiplinlerde hazırladığı projeleri sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Yolbaş, bu yılki fuarda bilimsel projelerin yanı sıra pek çok el sanatı çalışmasının da yer aldığını vurguladı. “Öğrencilerimiz, danışman öğretmenlerinin rehberliğinde araştırma, gözlem ve analiz yaparak kendi fikirlerini projelere dönüştürdüler. Fuar süreci, onların hem bilimsel düşünme becerilerini hem de ekip çalışması ile iletişim yetkinliklerini geliştirmelerine katkı sağlıyor” dedi. Yolbaş, TÜBİTAK’ın desteğiyle düzenlenen fuarın, öğrencilere akademik kazanımlar dışında özgüven ve üretkenlik açısından da önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Ayrıca, katkı sağlayan tüm öğretmenler, öğrenciler ve destek veren kurumlara teşekkür etti.

DEVAMLIĞI SAĞLAYIP BİLİMSEL MERAKI TEŞVİK EDECEĞİZ

Yolbaş, bu tür etkinliklerin sürekli yapılacağını ve öğrencilerin bilimsel meraklarını teşvik etmeyi sürdüreceklerini kaydetti. Fuara, öğretmen ile öğrencilerin yanı sıra Hukukçular Derneği Siirt İl Temsilcisi Diyaeddin Temiz, İl Milli Eğitim Şube müdürleri, Okul-Aile Birliği Başkanı Beşir İlçin ve veliler de katıldı.