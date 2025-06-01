Siirt’te Sünnet Töreni Gerçekleşti

SİİRT’TE SÜNNET TÖRENİ DÜZENLENDİ

Siirt’te, “Kirvem Polis Olsun Projesi” çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir etkinlikle 250 çocuk sünnet edildi. Etkinlik, Siirt Emniyet Müdürlüğü ile Siirt Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği tarafından Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında düzenlendi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar ile devam etti.

Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, programda yaptığı konuşmada, “Bu coğrafyada doğan her çocuğun ezanla büyüdüğünü ve aynı bayrağa selam durduğunu” ifade etti. Öztürk, “Tıpkı Edirne’deki çocuk gibi, Hakkari’deki evlat da aynı göbek bağı duasıyla hayata başlar. Tekirdağ’da hangi örtü beşiğe seriliyorsa Siirt’te de aynısı serilir. Göbek adı devlet olur, kulağına ezan okunur, saçına kına yakılır” dedi.

Sünnet ettiren Ümran Fidan, “Siirt Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya ve İl Emniyet Müdürümüz Necmettin Öztürk’e sünnet şöleni etkinliğinden dolayı teşekkür ederim. Emeği geçen tüm polis arkadaşlara ve emniyet mensuplarına sonsuz teşekkür ederim. Başarılarının devamını dilerim.” şeklinde konuştu.

Hacı Kaya da, güzel bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, çocuğunu sünnet ettirdiğini ve Siirt Emniyet Müdürlüğü ile Siirt Valiliğine teşekkür etti. Program, çocuklar için hazırlanan animasyon gösterisi ile sona erdi.