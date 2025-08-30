Siirt’te Takla Atan Araçta Yaralılar

ŞOFÖR DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Siirt’in Gökçebağ yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen olayda bir otomobil takla attı. Edinilen bilgilere göre, 55 VB 368 plakalı araç kontrolden çıkarak devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olayın ardından hemen sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralıların, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldüğü bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.