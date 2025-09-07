Siirt’te Trafik Kazası, 4 Yaralı

TRAFİK KAZASI VE YARALILAR

Siirt’in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Tosunbağı köyünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, M.M. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.

YARALI DURUMU VE MÜDAHALE

Kazada araçta bulunan 3 çocuk ile baba yaralanırken, olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralılara hemen ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi geldi. Olay ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı ifade ediliyor.