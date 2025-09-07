Haberler

Siirt’te Trafik Kazası, 4 Yaralı

TRAFİK KAZASI VE YARALILAR

Siirt’in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Tosunbağı köyünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, M.M. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.

YARALI DURUMU VE MÜDAHALE

Kazada araçta bulunan 3 çocuk ile baba yaralanırken, olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralılara hemen ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi geldi. Olay ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı ifade ediliyor.

Başsavcılık, Dansların İnceleneceğini Açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park'taki Manifest konserinde yapılan dans figürleri ve kostümlerle ilgili olarak "Hayasızca hareket" ve "Teşhircilik" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
Eskişehir’de Kıyafet Alışverişi Yoğunluğu

Eskişehir'de yeni eğitim yılı öncesi veliler, çocuklarının okul giysilerini temin etmek için son dakikada alışverişe çıkarken, mağazalarda yoğunluk gözlemleniyor. Esnaflar talebe yetişmeye çalışıyor.

