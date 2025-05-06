Siirt’te Trafik Kazasında Dört Yaralı

TRAFFIC ACCIDENT IN SIIRT INJURES 4 PEOPLE

Siirt’te gerçekleşen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Siirt-Batman kara yolunun Kaynaklı mezrası bölgesinde, sürücülerinin kimlikleri ve araç plakaları henüz belirlenemeyen bir kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araç içindeki Ahmet T, Fuat A, Saliha A ve Ahmet A yaralandı.

EMERGENCY TEAMS DISPATCHED TO THE SCENE

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.