Siirt’te Uçurtma Şenliği Yapıldı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

Siirt’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, 100. Yıl Cumhuriyet İlkokulu önünde bir uçurtma şenliği düzenlendi. Bu etkinlikte öğrenciler ve aileleri keyifli anlar yaşadı. Uçurtmalar gökyüzünü rengarenk süslerken, çocukların neşesi alanı doldurdu.

EĞLENCELİ FAALİYETLER

Şenlikte ayrıca çocuklar için yüz boyama, halay çekme gibi aktiviteler yer aldı. Kek ve meyve suyu ikramları, etkinliğin neşesini artırarak katılanların keyfini yükseltti. Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde pek çok faaliyetin planlandığını belirtti. Sadoğlu, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak dün ilimizde çocuk oyunları şenliğini gerçekleştirdik. Bugün de çocuklarımızla uçurtma şenliğini yapıyoruz. 23 Nisan haftası münasebetiyle birçok etkinlik planladık. Böyle bir etkinlikte yapmaya karar verdik. Çocuklarımız da gördüğünüz gibi mutlu. Alanımız oldukça güzel. Amacımız, çocuklarımızın her zaman mutlu olması” dedi.

ÖĞRENCİLERİN DUYGULARI

Öğrencilerden Asya Gök, “Uçurtma uçurmayı çok seviyorum. Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı. Eğlencenin tadını çıkaran Zana Toprak da, “Bugün bizim bayramımız, uçurtma uçurduk, çok eğlendik. Bütün çocukların bayramı kutlu olsun” diyerek duygularını paylaştı.