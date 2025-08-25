Haberler

Siirt’te Vinç Devrildi, 1 Yaralı

VİNCİN DEVRİLMESİ GÜNDEME GELDİ

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir vinç devrildi. Bu kazada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği vinç, Kurtalan ilçesinde bulunan Kayabağlar kavşağında devrildi.

OLAY YERİNE EKİPLER GİTTİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Kurtalan Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre kaza sonucunda sürücü hafif yaralandı ve araçta maddi hasar oluştu.

