Haberler

Siirt’te Yanan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

OTOMOBİL ALEV ALDI

Siirt’te, park etmiş bir otomobil alev aldı ve durumu itibarıyla tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay, Conkbayır Mahallesi 213 Sokak’ta meydana geldi. Burada park halinde bulunan 14 ACM 581 plakalı aracın, henüz tespit edilemeyen bir sebep yüzünden yanmaya başladığı belirlendi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAYA MÜDAHELE ETTİ

Yangın, olayın fark edilmesi üzerine derhal itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri, kısa süre içinde olay yerine ulaşarak yangını söndürdü. Ancak, alevlerin etkisiyle otomobil tamamen kullanılamaz bir hale geldi. Yangının neden kaynaklandığına dair inceleme başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Sıfır Atık Forumu, İş Dünyasını Buluşturuyor

Sıfır Atık Vakfı, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2023'te kurularak, ekim ayında yapılacak Sıfır Atık Forumu öncesi iş dünyası temsilcilerini buluşturdu.
Haberler

Legolas, Elf Türüne Aittir

Güven Bana programında, Legolas karakterinin bir elf olduğu sorusu merak ediliyor. Bu hayalî canlı türü, serilerde önemli bir yer tutuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.