Siirt’te Yangın, 13 Kişi Etkilendi

KONTROL ALTINA ALINAN YANGININ DETAYLARI

Siirt’in Kurtalan ilçesindeki 3 katlı polis lojmanında meydana gelen yangında, 13 kişi dumandan etkileniyor. Yangın, Tekel Mahallesi’nde bulunan bu lojmanın bodrum katında ortaya çıkıyor. Şu anda kesin nedeni bilinmeyen yangın, hızla büyüyerek yayılmaya başlıyor.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Yangın ihbarının ardından, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine yönlendiriliyor. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürüyor ve çevreye sıçramadan kontrol altına alıyor. Dumandan etkilenen 13 kişi, sağlık ekipleri tarafından Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeni üzerine detaylı incelemeler gerçekleştiriliyor. Olayın gelişmeleri ile ilgili bilgi edinmeleri devam ediyor.