Siirt’te Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN ÇIKTI, SU İLE KONTROL ALTINA ALINDI

Siirt’te buğday ve arpa ekili bir arazide meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) yakınında, henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, anında yapılan ihbarla birlikte müdahale edilen alanda yoğun söndürme çalışmaları yapıldı. Yangının çıktığı tarlanın büyüklüğü dikkat çekerken, 60 dönümlük bir alanın zarar gördüğü bilgisi verildi.

BÖLGEDEKİ MÜDAHALELER PERİYODİK OLARAK DEVAM EDİYOR

Yangının söndürülmesinin ardından bölgedeki itfaiye ekipleri, olası hataları önlemek için düzenli olarak çalışmalarını sürdürüyor. Tarım alanlarının korunması ve insanların can güvenliğinin sağlanması açısından gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor. Yangının çıkış nedeni üzerine araştırmalar devam ediyor.