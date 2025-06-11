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Siirt’te Yangınla 13 Kişi Etkilendi

 

YANGIN OLAYI VE MÜDAHALE

 

Siirt’in Kurtalan ilçesindeki polis lojmanında meydana gelen yangında, dumandan etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, Tekel Mahallesi’nde yer alan üç katlı polis lojmanının bodrum katında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı. Olayın ardından hemen 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

 

TAHLİYE VE TEDAVİ SÜRECİ

 

Lojmanda yaşayan vatandaşlar, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde bina dışına güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında yaptığı müdahaleyle dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 13 kişi, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne taşındı ve tedavi altına alındı.

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