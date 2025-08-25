Siirt’te Yaz Spor Okulları Başladı

YAZ SPOR OKULLARINA YOĞUN İLGİ

Siirt’te, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okullarında 10 bin öğrenci, 20 farklı branşta eğitim alarak tatillerini eğlenceli ve verimli bir şekilde geçiriyor. Yaz tatili boyunca süren spor etkinlikleri kapsamında öğrenciler, futbol, voleybol, yüzme, boks, satranç, güreş gibi çeşitli branşlarda antrenörler eşliğinde eğitim alıyor. Sporla dolu bir tatil geçiren çocuklar, fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal becerilerini artırma fırsatı yakalıyor.

SPORUN FAYDALARI VE HEDEFLER

Voleybol eğitimi alan Belinay Yel, tatilini spor yaparak değerlendirdiğini ifade ederek, “Burada yaz tatilimizi verimli olarak spor yaparak geliştiriyoruz. İleride iyi bir voleybolcu olmayı planlıyorum” diyor. Güreş branşında eğitim gören Muhammed Ali Tepe ise milli takım hedefinden bahsederek, “Yaz tatilimi dolu dolu geçirmek için yaz spor okuluna geldim. Burada güreş öğreniyoruz, kendimizi geliştiriyoruz” şeklinde konuşuyor. Satranç kursuna katılan Elif Ravza Batur ise, yaz spor okullarının kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, “Burada satranç öğreniyoruz, keyifli zaman geçiriyoruz. Yaz tatilimizi verimli kullanıyoruz, çok eğleniyoruz” ifadesini kullanıyor.

GELECEK YILLARDAKİ PLANLAR

Yetkililer, yaz spor okullarına ilgilerin her yıl arttığını, öğrencilerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağladıklarını ifade ediyor. Bu etkinlikler, gençlerin sporla buluşması ve yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmeleri açısından önemli bir rol oynuyor.