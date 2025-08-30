Haberler

Siirt’te Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

Siirt’te 30 Ağustos Zafer Bayramı, çelenk sunma, şehitlik ziyareti ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Sabah erken saatlerde başlayan program, kent meydanındaki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Bu aşamada saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı söylendi. Programın devamında, Şehitlik Anıtı ziyaret edilerek, burada şehitlerin ruhuna dualar edildi.

YOĞUN KATILIM VE GÖSTERİLER

Kutlama programı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda devam etti. Törende vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekti. Halk oyunları gösterileri ve askeri birliklerin geçiş töreni büyük beğeni topladı. Törenlere Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, il protokolü, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kocasinan’da Genç, T.T. Tarafından Vuruldu

Kayseri'de bir işyerinde su içen 24 yaşındaki genç, tartışma sonucu tabanca ile vuruldu. Yaralı hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma açıldı.
Haberler

Gökhan Özoğuz Ve Farah Zeynep Abdullah

Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah, aşk dedikodalarının ardından gizlice buluşarak bir mekânın otoparkında yemek yedi. Çift, gözlerden kaçamadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.