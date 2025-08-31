Siirt’te Zincirleme Trafik Kazası Meydana Geldi

KAZA YERİ VE OLAYIN DETAYLARI

Siirt’te, 3 aracın dahil olduğu bir zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiler doğrultusunda, Siirt’in Kurtalan yolu Caddesi’nde 56 ABH 338, 56 AAU 479 ve 42 AKM 259 plakalı araçların çarpışması sonucunda bu kaza gerçekleşti.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazanın ardından Mina T., Serap T., Hakan T. ve Barış E. hafif yaralı olarak olay yerinde belirlendi. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye ulaştı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin peşinden ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Polis, kazanın sebeplerini araştırmaya yönelik incelemelere başladı.