Siirt’teki Toplantı Güvenlik Önlemlerini Sağladı

Siirt’te güvenlik toplantısı yapıldı

GÜVENLİK TOPLANTISI DETAYLARI

Siirt Vali Kemal Kızılkaya, Mayıs ayı asayiş ve güvenlik toplantısında gerçekleştirilen faaliyetlerin rakamlarını açıkladı. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ve diğer kurum müdürleri katıldı. Vali Kızılkaya, bayram süresince vatandaşların güvenli bir tatil geçirmeleri için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Mayıs ayında Siirt genelinde toplam 519 asayiş olayı meydana geldiğini ifade eden Kızılkaya, bu olaylarla ilgili 170 şahsın yakalanarak adli işlem başlatıldığını ve kişilere karşı işlenen önemli suçların yüzde 95,24 oranında, mal varlığına karşı işlenen suçların da yüzde 74,19 oranında aydınlatıldığını söyledi.

TERÖRLE MÜCADELE VE OPERASYONLAR

Kızılkaya, Jandarma sorumluluk bölgesinde gasp, kapkaç ve motosiklet hırsızlığının hiç yaşanmadığına dikkat çekti ve “Terörle mücadele kapsamında Mayıs ayında toplam 37 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle bağlantılı 11 şahıs yakalandı. Ayrıca sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan şahıslarla ilgili yasal işlemler başlatıldı. Bilgilendirme faaliyetlerine de önem verildi; 52 hanede toplam 151 kişiye bilgilendirme yapıldı ve il giriş-çıkış noktalarında 9 bin 972 şahıs ile bin 910 araç sorgulandı” dedi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Mayıs ayında 50 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Kızılkaya, bu operasyonlarda 69 şüphelinin yakalandığını ve toplamda 71 kilogram esrar, 1 kilo 100 gram skunk ve çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiğini ifade etti. Ayrıca 124 metruk bina kontrol edilerek uyuşturucu kullanımına karşı denetimlerin artırıldığını söyledi. Kaçakçılıkla mücadele için 33 operasyon düzenlendiğini ve 41 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını belirtti; bu sayede yaklaşık 9 milyon 966 bin TL tutarında vergi kaybının önüne geçildi.

SİBER SUÇLAR VE TRAFİK GÜVENLİĞİ

Siber suçlarla ilgili Mayıs ayında 106 olay meydana geldiğini ve terör örgütü propagandası yapan 76 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığını aktaran Kızılkaya, 536 yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli internet sitesinin erişime kapatıldığını söyledi. Bu konuda 759 kişiye eğitim verildi. Düzensiz göçle mücadelede de 5 düzensiz göçmenin yakalandığını ifade eden Kızılkaya, trafikte yapılan denetimlerde 33 bin 992 aracın kontrol edildiğini, 27 sürücünün ehliyetine el konulduğunu ve 176 aracın trafikten men edildiğini belirtirken, toplamda 2 bin 374 araca trafik cezası uygulandığını açıkladı.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN UYARI

Kızılkaya, Mayıs ayında 135 trafik kazasının kayıtlara geçtiğini belirtti ve “Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için trafik kurallarına titizlikle uymalıyız. Emniyet kemerimizi mutlaka takmalı, hız limitlerine riayet etmeli ve araç kullanırken cep telefonuyla ilgilenmemeliyiz. Unutmayalım ki trafikte göstereceğimiz dikkat ve duyarlılık, sevdiklerimize sağ salim kavuşmanın en önemli güvencesidir. Hayatla yarışılmaz” ifadesinde bulundu.