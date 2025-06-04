Siirt’teki Yangın Buğdayları Küle Döndürdü

YILIDIRIM DÜŞMESİ TARLADA YANGINA NEDEN OLDU
Siirt’te bulunan bir tarlaya yıldırım düşmesi sonucu biçilmemiş buğdaylar tamamen kül oldu. Olay, Siirt Havalimanı çevresindeki bir tarım arazisinde gerçekleşti. Yıldırım düşmesinin ardından çıkan yangın, ekili alanlara hızla yayıldı.
RÜZGAR YANGINI HIZLANDIRDI
Yangının yayılmasında etkili olan rüzgar, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangını alevler büyümeden kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.