Siirt Üniversitesi’nde Soruşturma Başladı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Siirt Üniversitesi’nde 2023 yılında, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından üniversiteye alınan bazı malzemelere ait belgelerde Rektör N. Ş.’nin imzasının taklit edildiği belirlendi. Bu iddia üzerine Rektörlük, Döner Sermaye İşletme Müdürü ve iki personel hakkında hemen bir soruşturma başlattı.

DOSYA GENİŞLETİLDİ

Soruşturma sürecinde, Döner Sermaye İşletme Müdürünün avukatı tarafından yapılan itiraz Danıştay tarafından değerlendirildi. Danıştay, işlemlerin usule uygun olarak yürütülmemiş olduğuna karar vererek dosyanın genişletilmesine onay verdi.

REKTÖR DE ŞÜPHELİ OLDU

Bu gelişmeler neticesinde Rektör N. Ş., Rektör Yardımcısı T. Ş. ve Kimya Tesisi Müdürü O. B. de soruşturmada şüpheli olarak yer aldı. Soruşturmayı ise Yükseköğretim Kurulu tarafından atanacak bağımsız bir komisyon yürütecek.