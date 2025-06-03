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Siirt Üniversitesi’nde Soruşturma Başlatıldı

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SAHTE İMZA İDDİASI

Siirt Üniversitesi’nde 2023 yılı içerisinde, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından temin edilen bazı malzemelere ilişkin belgelerde Rektör N. Ş.’nin imzasının sahte olduğu belirlendi. Rektörlük, bu sahte imza iddiası ardından Döner Sermaye İşletme Müdürü ile iki personeli hakkında bir soruşturma başlattı.

DOSYA GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Soruşturma süreci devam ederken, Döner Sermaye İşletme Müdürü’nün avukatının yaptığı itirazı inceleyen Danıştay, işlemlerin kurallara uygun olarak gerçekleştirilmediğine hükmederek dosyanın genişletilmesi gerektiğini açıkladı.

Bu inceleme çerçevesinde Rektör N. Ş., Rektör Yardımcısı T. Ş. ve Kimya Tesisi Müdürü O. B. da şüpheli olarak soruşturmaya dahil edildi. Soruşturmaya ise Yükseköğretim Kurulu tarafından atanacak bağımsız bir komisyon öncülük edecek.

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