Siirt Üniversitesi’nde Yolsuzluk Soruşturması Başladı

SIKINTILI BULGULAR ORTAYA ÇIKTI

Siirt Üniversitesi’nde 2023 yılında, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından üniversiteye alınan bazı malzemelere ait belgelerde Rektör N. Ş.’nin imzasının taklit edildiği belirlendi. Bu gelişmenin ardından Rektörlük, sahte imza iddiası üzerine Döner Sermaye İşletme Müdürü ve iki personel hakkında bir soruşturma başlatma kararı aldı.

SORUŞTURMA SÜRECİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLDİ

Soruşturma sürecinde, Döner Sermaye İşletme Müdürünün avukatı tarafından yapılan itirazı dikkate alan Danıştay, işlemlerin usule uygun yürütülmediğine hükmetti ve dosyanın genişletilmesine karar verdi. Bu karar ile birlikte daha fazla detay ortaya çıkarıldı.

YENİ ŞÜPHELİLER EKLENDİ

Bu kapsamda Rektör N. Ş., Rektör Yardımcısı T. Ş. ve Kimya Tesisi Müdürü O. B. da soruşturma sürecine şüpheli olarak dahil edildi. Soruşturmayı Yükseköğretim Kurulu tarafından atanan bağımsız bir komisyon yürütecek.