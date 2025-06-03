Siirt Üniversitesi’ne Yolsuzluk Soruşturması Başlatıldı

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEKİ SAHTECİLİK İDDİASI

Siirt Üniversitesi’nde 2023 yılı içerisinde, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü aracılığıyla üniversiteye alınan bazı malzemelere ilişkin belgelerde Rektör N. Ş.’nin imzasının sahte olduğu belirlendi. Rektörlük, bu sahte imza iddiaları üzerine Döner Sermaye İşletme Müdürü ile iki personel hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatmaya karar verdi.

SORUŞTURMA DOSYASI GENİŞLETİLDİ

Soruşturma sürecinde, Döner Sermaye İşletme Müdürü’nün avukatı tarafından yapılan itirazı inceleyen Danıştay, işlemlerin usule uygun yapılmadığına hükmederek soruşturma dosyasının genişletilmesine yönelik karar aldı. Bu karar doğrultusunda, Rektör N. Ş., Rektör Yardımcısı T. Ş. ve Kimya Tesisi Müdürü O. B. de soruşturma kapsamına şüpheli olarak dahil edildi.

Bu süreçte, soruşturmayı yürütmek üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından bağımsız bir komisyon görevlendirilecek. Bu adım, sahte imza iddialarının detaylı bir şekilde araştırılmasını sağlayacak ve suçlamaların ciddiyetini ortaya çıkartacak.