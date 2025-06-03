Siirt Üniversitesinde Soruşturma Derinleşiyor

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Siirt Üniversitesi’nde yolsuzluk iddialarıyla sürdürülen soruşturma daha da derinleşmeye devam ediyor. Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nde sahtecilik yapıldığı yönündeki iddialar gözler önüne serildi. 2023 yılında Rektör Nihat Şındak’ın imzasının taklit edilmesiyle ilgili olarak, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, üniversiteye alınan malzemelere dair belgelerdeki imzaların sahte olduğu Rektörlüğe bildirildi.

Rektör Şındak, bahsi geçen imzaların kendisine ait olmadığını savunarak, Döner Sermaye İşletme Müdürü ve iki personeli hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın devam ettiği süreçte, Döner Sermaye İşletme Müdürü’nün avukatı tarafından yapılan itiraz üzerine Danıştay, ilgili kararın usule uygun olmadığına ve soruşturmanın dosyasının genişletilmesi gerektiğine hükmetti. Ayrıca, Rektör Nihat Şındak, Rektör Yardımcısı Tekin Şahin ve Kimya Tesisi Müdürü Orhan Baytar’ın da şüpheli sıfatıyla dosyaya dahil edilmesine karar verildi.

Yürütülen soruşturma, Yükseköğretim Kurulu tarafından atanacak bağımsız bir komisyon tarafından sürdürülecek. Böylece, yapılan iddiaların aydınlatılması ve yolsuzlukla mücadele amacıyla daha kapsamlı bir inceleme sağlanacak. Bu gelişmeler, Siirt Üniversitesi’ndeki şeffaflık ve güvenin yeniden tesis edilmesi için gereken bir konu olarak öne çıkıyor.