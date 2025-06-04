Siirt Vali Kızılkaya, Mayıs Faaliyetlerini Açıkladı

FAALİYETLERİN RAKAMLARI AÇIKLANDI

Siirt Vali Kemal Kızılkaya, mayıs ayı asayiş ve güvenlik toplantısında gerçekleştirilen faaliyetlerin verilerini paylaştı. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ve çeşitli kurum müdürleri katıldı. Vali Kızılkaya, bayram döneminde vatandaşların huzur ve güven içinde bir tatil geçirebilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Mayıs ayında Siirt genelinde toplam 519 asayiş olayı meydana geldi. Bu olaylarla ilgili olarak 170 şahıs yakalanarak adli işlem başlatıldı. Kızılkaya, kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde yüzde 95,24, mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç türünde ise yüzde 74,19 oranında aydınlatma başarısı sağlandığını açıkladı. Özellikle Jandarma sorumluluk bölgesinde gasp, kapkaç ve motosiklet hırsızlığı gibi olayların yaşanmaması dikkat çekti.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Kızılkaya, terörle mücadele kapsamında mayıs ayında toplam 37 operasyon düzenlendiğini belirtti. Bu operasyonlarda PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle bağlantılı olarak 11 şahıs yakalandı. Ayrıca sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen şahıslarla ilgili yasal işlemler de başlatıldı. “Operasyonel çalışmaların yanı sıra bilgilendirme faaliyetlerine de ağırlık verildi” diyen Kızılkaya, bu kapsamda 52 hanede toplam 151 kişiye bilgilendirme yapıldığını; il giriş-çıkış noktalarında ise 9 bin 972 şahıs ve bin 910 araç sorgulandığını kaydetti.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında mayıs ayında 50 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Kızılkaya, bu operasyonlar sonucunda toplam 69 şüphelinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiğini ifade etti. “Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 71 kilogram esrar, 1 kilo 100 gram skunk ve diğer çeşitli maddeler bulunuyor” dedi. Ayrıca, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Mayıs ayında 33 operasyon düzenlendiğini ve 41 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini belirtti. Ele geçirilen ürünlerin toplam değeri yaklaşık 9 milyon 966 bin TL tutarında vergi kaybının önüne geçti.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber suçlarla mücadele kapsamında mayıs ayında 106 olay kaydedildi. Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 76 şahıs için adli işlem başlatıldı. 536 yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli internet sitesi erişime kapatıldı. Kızılkaya, siber farkındalığı artırmak amacıyla 759 kişiye eğitim verildiğini de sözlerine ekledi.

TRAFFIC GÜVENLİĞİ VE DÜZENSİZ GÖÇ

Düzensiz göçle mücadele kapsamında mayıs ayında 5 düzensiz göçmenin yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiğini aktaran Kızılkaya, mobil göç noktalarında 2 bin 189 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını da duyurdu. Trafik güvenliği çerçevesinde ise 33 bin 992 araç denetlendi. 27 sürücünün ehliyeti iptal edilirken, 176 araç trafikten men edildi. Mayıs ayı boyunca meydana gelen 135 trafik kazasında bir ölüm, 75 yaralanma ve 59 maddi hasar kaydedildi. Motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde ise 2 bin 269 sürücü kontrol edilerek 32 motosiklet trafikten men edildi.

Kızılkaya, trafik güvenliği konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, “Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için trafik kurallarına titizlikle uymalıyız. Emniyet kemerimizi takmalı ve hız limitlerine riayet etmeliyiz. Trafikte göstereceğimiz dikkat ve duyarlılık, sevdiklerimize sağ salim kavuşmanın en önemli güvencesidir” diyerek önemli bir mesaj verdi.