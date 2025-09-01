Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Ağustos ayı asayiş değerlendirmesini yaptı. 479 asayiş olayı kaydedildi. 427 kişi yakalandı ve işlem yapıldı. Suç oranında %33,8 azalma sağlandı. Uyuşturucu operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı. 124 metruk bina denetlendi; UYUMA uygulamasına destek çağrısı yapıldı

AĞUSTOS AYI ASAYİŞ DEĞERLENDİRMESİ

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, ağustos ayına yönelik asayiş ve güvenlik konularındaki değerlendirmelerini paylaştı. Vali Kızılkaya, şehirde meydana gelen toplam 479 asayiş olayı hakkında bilgi verdi. Bu olaylar neticesinde 427 kişinin yakalanarak adli süreçlere tabi tutulduğunu ifade etti. Özellikle bireylere karşı işlenen 10 önemli suçun tamamının aydınlatıldığını ve yüzde 100 başarı elde edildiğini belirtti. Ayrıca, malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suç tanımında 28 olayın 24’ünün çözüldüğünü ve yüzde 85,7 oranında başarı sağladığını vurgulayan Vali Kızılkaya, birçok ciddi suçun jandarma bölgesinde hiç gerçekleşmediğini aktardı.

SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ

Bir önceki yılın aynı dönemine göre asayiş olaylarında yüzde 33,8 oranında bir azalma kaydedildiğini söyleyen Vali Kızılkaya, suç işleyen kişilerin serbest bir şekilde toplumda dolaşmasına asla izin verilmeyeceğini mesajını verdi. Ağustos ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 11 kişi, 5-10 yıl cezası bulunan 2 kişi ve ifadeye çağrılan 37 kişi olmak üzere toplamda 50 aranan şahsın yakalandığını aktardı. Bunun yanı sıra, 12 operasyonda PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ ile bağlantılı 11 kişinin yanı sıra sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Uyuşturucu ile mücadele adına ağustos ayında düzenlenen 47 operasyonda 58 kişi yakalandı. Bu operasyonlar neticesinde 43 kilo 713 gram kubar esrar, 2 kilo 25 gram metamfetamin, 29 gram eroin ve 873 kök kenevir ele geçirildi. Siirt genelinde 124 metruk bina denetlenirken, Vali Kızılkaya, vatandaşları İçişleri Bakanlığı’nın UYUMA uygulamasını indirerek mücadeleye destek olmaya teşvik etti. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ise 28 operasyonda 40 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ve ele geçirilen kaçak eşyalarla yaklaşık 500 bin lira vergi kaybının önlendiği ifade edildi.

SİBER SUÇLAR VE TRAFİK GÜVENLİĞİ

Siber suçlarla mücadele sürecinde 101 olay meydana gelirken, 63 kişinin terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilerek işlem başlatıldı. Bununla birlikte, 160 yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli site kapatıldı. Düzensiz göçle ilgili de 3 şahsın yakalanarak İl Göç İdaresi’ne teslim edildiği, Mobil Göç Noktasında ise 2 bin 359 kişilik kimlik kontrolü yapıldığı belirtildi. Trafik güvenliği açısından ağustos ayında 28 bin 285 araç denetlendi, 14 sürücü belgesi geri alındı ve 162 aracın trafikten men edildiği aktarıldı. Vali Kızılkaya, ayrıca 114 trafik kazasının rapor edildiğini, bunların 69’unun yaralanmalı, 45’inin ise maddi hasarlı olduğunu açıkladı.

GÜVENLİK ÇALIŞMALARINDA KARARLILIK

Vali Kızılkaya, Türkiye yüzyılı vizyonu çerçevesinde güvenlik ve huzurun sağlanması için aziz milletin desteği ile çalışmalara kararlılıkla devam edileceğini ifade etti. Değerlendirme toplantısına İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurum temsilcileri de katılım sağladı.