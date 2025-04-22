Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 23 Nisan’ı kutladı

VALİ KIZILKAYA’DAN 23 NİSAN MESAJI

Siirt’in Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını ifade etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yakılan hürriyet ve istiklal meşalesinin tüm ülkeyi aydınlattığını ve bu bağımsızlığın kayıtsız şartsız milletin olduğunun dünyaya ilan edildiğini vurguladı.

DEMOKRASİ VE ÇOCUKLARIN GELECEĞİ

Kızılkaya, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla temelleri atılan milli egemenlik anlayışı, bugün de demokrasimizin en güçlü dayanağıdır. Bu değerleri geleceğe taşıyacak olan sevgili çocuklarımız, milletimizin en kıymetli emanetidir” dedi. 23 Nisan’ın, dünyada ilki ve tek çocuk bayramı olarak tüm insanlık için barış dolu, aydınlık bir gelecek çağrısı olduğunu belirtti. Çocuklara hitap ederek, “Sevgili çocuklar, sizler ülkemizin aydınlık yarınlarısınız. Daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye’nin inşası sizlerin ellerinde yükselecektir” şeklinde duygularını paylaştı.

DEVLETİMİZ, ÇOCUKLARIN YANINDA

Kemal Kızılkaya, “Bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında başarılı bireyler olmanız en büyük temennimizdir. Devletimizin bütün imkanlarıyla sizlerin yanında olmaya, sağlıklı, mutlu ve güvenli bir şekilde yetişmeniz için çalışmaya devam edeceğiz” diyerek devletin çocuklar için her zaman destek olacağını ifade etti. Son olarak, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, “Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.