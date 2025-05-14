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Siirtli Hacı Adayları, Dualarla Uğurlandı

HAÇ YOLCULUĞUNA UĞURLAMA TÖRENİ

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu ile 2025 yılı hac yolculuğuna çıkacak olan Siirtli hacı adayları, gece yarısı düzenlenen bir programla kutsal topraklara dualarla uğurlandı. İl Müftülüğü önünden gerçekleşen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve duygusal anlar yaşandı. Hacı adayları, aileleriyle vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadı. Programa, hacı adayları ve onların yakınları katılım gösterdi.

DUALARLA UĞURLAMA HEYECANI

Hacı adayları, kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşıyor. Hacı adayı Mehmet Faruk Uysal, “Çok heyecanlıyım. Bir an önce gitmek istiyorum. Kutsal toprakları çok merak ediyorum. Filistin’e dua edeceğim. Milletimize dua edeceğim. Ülkeme, akrabalarıma, dostlarımıza dua edeceğim” diye ifade etti. Diğer bir hacı adayı Cemalettin Baltaş ise “Allah kısmet ederse hacca gideceğim. Allah isteyen herkese nasip etsin. Allah bu yolu herkese nasip kısmet kılsın. Ülkeme ve milletime dualar edeceğim. Allah hepimizi korusun. Allah yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.

DUALARLA YOLA ÇIKTILAR

Tüm bu duygusal anların ardından, aileleriyle vedalaşan 92 hacı adayı, dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Siirtli hacı adaylarının bu yolculuğu, hem kendileri hem de aileleri için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yer edindi.

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