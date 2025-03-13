Siirtli Öğrencilerden Ramazan Yardım Kolisi Hazırlığı

ÖĞRENCİLERİN YARDIM SEFERBERLİĞİ

Siirt’te öğrenim gören ilkokul öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarla ihtiyaç sahipleri için Ramazan kolileri hazırladı. Siirt Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri, Ramazan ayının manevi hazzını birlikte yaşamak için örnek bir davranış sergiledi. Öğrenciler, öğretmen ve velilerin desteğiyle biriktirdikleri harçlıklarla içinde bakliyat, yağ, şeker, un, çay ve makarna gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu 200 adet yardım kolisi hazırladı. Hazırlanan Ramazan kolileri, okul yönetimi tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

OKUL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Yardım kampanyasına öncülük eden Siirt Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Cemil Baykan, Ramazan ayının manevi atmosferini öğrenci, veli ve öğretmenler ile birlikte yaşamak istediklerini belirtti. Baykan, “Gıda yardımını velilerimizden ihtiyaç sahibi olanlara ulaştıralım dedik. Çok güzel bir çalışma oldu. İlk etapta okulumuzda belirlediğimiz ihtiyaç sahibi 60’a yakın velimiz vardı. Ancak umduğumuzdan çok daha iyi bir noktaya geldik. Yani 200’e yakın koli hazırladık öğrencilerimizle beraber. Öğrencilerimizin de o hazzı yaşamasını istedik” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERİN MEMNUNİYETİ

Öğrencilerden Semanur Batur ise, “Harçlıklarımı birlikte Rıfat öğretmenime verdim. Öğretmenlerimiz yardım kolisi hazırladı. Bunları ihtiyaç sahibi ailelere verdik. Güzel bir etkinlik oldu. Çok mutlu olduk. İnşallah her sene yaparız” dedi.