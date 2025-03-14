Şikayetlerde Kıyafet İkinci, Kredi Kartı Üçüncü

TİCARET BAKANLIĞINA ULAŞAN ŞİKAYETLER

Ticaret Bakanlığına geçen yıl yapılan tüketici şikayetlerinde en fazla şikayet alan ürün 100 bin 448 başvuru ile ayakkabı oldu. Ardından kıyafet ve kredi kartı üyelik ücretlerine yönelik şikayetler geldi. Ticaret Bakanlığı, vatandaşların şikayetlerini CİMER, e-Devlet, e-posta ve yazılı başvuru gibi çeşitli yöntemlerle almakta olup, geçen yıl toplamda 146 bin 130 şikayet kaydedildi. Bunlar ayıplı mal ve hizmetler, mesafeli sözleşmeler ve haksız ticari uygulamalar gibi konuları kapsıyor. Tüketici hakem heyetlerine ise 755 bin 997 başvuru yapılırken bunların 762 bin 100’ü karara bağlandı. Uyuşmazlıkların konusu olan ürünlerin değeri 7 milyar lirayı geçti.

DENETİM FAALİYETLERİ VE CEZA MİKTARI

Bakanlık, denetim faaliyetlerine geçen yıl da hız kesmeden devam etti. Mesafeli sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri ve satış sonrası hizmetler gibi konularda firmalara yönelik yapılan denetimler sonucu 3,7 milyar lira idari para cezası uygulandı. Aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalarla ilgili Reklam Kurulu 2024’te 277,7 milyon lira idari para cezası keserken, tekstil, ayakkabı, oyuncak ve diğer ürünlerde de 45 milyon liranın üzerinde ceza uygulandı. Ayrıca hizmet sunan işletmelere yönelik yapılan denetimlerde 401 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı.

ALO 175 TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI

Bakanlığın “Alo 175 Tüketici Danışma Hattı”, vatandaşların karşılaştığı sorunlara çözüm sunmak ve uyuşmazlıkları gidermek amacıyla çalışıyor. Bu hat aracılığı ile günlük ortalama 1000 başvuruya cevap veriliyor. 2024 yılında toplamda 422 bin 784 çağrı cevaplanırken, Şubat 2025 itibarıyla 75 bin 675 çağrı alınmış durumda. Tüketicilerin haklarını arayabilmeleri için cesaretlendirici bir platform sunuluyor.

TÜKETİCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR

Bakanlık yetkilileri, ürün satın alırken tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor. Özellikle tatil sektöründe sıkça karşılaşılan sorunlar arasında, “ücretsiz tatil kazanma” vaadiyle yapılan davetlerde dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Tüketicilerin henüz tesisleri ziyaret etmeden, bu tür davetlerin tanıtım ve satış yapılmasını içerdiğinin farkında olmaları gerekiyor. Ayrıca yenilenmiş ürün satın alırken, Bakanlıkça yetkilendirilmiş yenileme merkezlerine yönelmeleri ve “www.servis.gov.tr” adresinden gerekli bilgilere ulaşmaları tavsiye ediliyor. Güvensiz ürünlerden kaçınmak amacıyla, ürün üzerindeki uyarı ve talimatlara uymak önem taşıyor. Mesafeli sözleşmelerde ise alışveriş sırasında dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunmaktadır.