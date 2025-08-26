Şikayetvar, Dijital Yayıncılıkta Sorunlar Bildirdi

ŞİKAYETLERDE BELİRGİN ARTIŞ

Şikayetvar, yeni futbol sezonunun başlaması ile dijital yayıncılık ve taraftar hizmetleri konularında şikayetlerin önemli ölçüde arttığını duyurdu. Yapılan analizlere göre, ağustos ayında gelen şikayet sayısı, temmuz ayına kıyasla yüzde 47 artış gösterdi. Haftalık bazda ise bu artış, yüzde 149’a ulaşarak dikkat çekti. Şikayetvar, dijital platform yayıncılığı ve taraftar hizmetlerine dair geniş bir yelpazede şikayetlerin yükseldiğini ifade ediyor.

DİJİTAL YAYINCILIKTA SORUNLAR

Verilere göre, Ağustos 2025’te dijital yayıncılık kategorisinde şikayet sayısı 4 bin 173’e yükseldi. Temmuz ayı ile kıyaslandığınızda bu, yüzde 47’lik bir artışı ifade ediyor. Ağustos’un ilk haftasında, bu kategorideki şikayetler, haftalık bazda yüzde 133 oranında bir artış kaydetti. Sezon açılış haftasında yaşanan yoğunluk, platformlarla ilgili teknik sorunları ve yayın kalitesi problemlerini öne çıkardı.

TARAFTAR HİZMETLERİ İLE İLGİLİ SIKINTILAR

Taraftar hizmetleriyle ilgili şikayetler de son haftada yüzde 63 oranında bir artış gösterdi. Maç günü bilet alma sorunları ve yoğun trafik nedeniyle sisteme erişim problemleri, taraftarları mağdur etti. Şikayetvar’a göre, bu dönem içerisinde en çok şikayet edilen konular arasında, “Yayın donmaları ve kesintiler”, “Erişim sorunları”, “Ödeme ve abonelik problemleri”, “Görüntü ve ses kalitesi şikayetleri”, “Biletleme ve taraftar sistemlerindeki aksaklıklar”, “Müşteri hizmetlerine ulaşılamaması” yer alıyor.

ŞİKAYETLERE ÖRNEKLER

Şikayetvar’a ulaşan bazı kullanıcı şikayetleri ise şu şekilde açıklandı: “Dün akşam futbol yayınını izleyemedim. Sadece bu kanalda sorun yaşadım, diğer kanallarda herhangi bir problem yoktu. Ekranda hata mesajı çıktı, ayrıca mesaj olarak da ilettim fakat ‘Sorununuz tanımlanamadı’ yanıtı aldım.”

Bir diğer kullanıcı ise, “Standart üyeliğimle akıllı TV üzerinden maç izlemek için giriş yaptım. Ancak yayın sırasında sürekli donma sorunu yaşıyorum. Sorunun giderilmesini talep ediyorum” dedi. Üyelikle ilgili yaşadığı sorunları paylaşan başka bir kullanıcı, “Maç izlemek için satın aldığım üyelik bir türlü açılmadı. 499 TL gibi bir miktar verdim, paramın iade edilmesini istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Şikayetlerin yanı sıra, bazı kullanıcılar sistem üzerinden telefon numaralarını güncelleyemediklerini ve müşteri hizmetlerine ulaşmanın zorluğundan şikayet etti. “Telefon numaramı güncelleyemedim, bu yüzden bilet alamıyorum. En kısa sürede güncellenmesini talep ediyorum.” şeklinde belirtildi.