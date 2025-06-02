Sikkim’de Sel, 34 Kişi Öldü

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Hindistan’ın Sikkim eyaletinde son günlerde yaşanan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymasına neden oldu ve bu durum en az 34 kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Sikkim’de 4 gündür devam eden yağışlar, felaketlere yol açarken, yetkililer bu konuda bilgilendirme yaptı. Eyalette mahsur kalan turistlerin tahliyesi için çalışmalar başlatıldı.

ORDU KURTARMA EKİPLERİ DEVREDE

Bölgede durumun ciddiyeti artarken, Meghalaya ve Manipur eyaletlerinde sel ve toprak kaymasından etkilenen vatandaşların kurtarılması için orduya bağlı kurtarma ekipleri görevlendirildi. Meteoroloji dairesi, bölgede yağışların daha da şiddetleneceği konusunda uyarıda bulunarak, halkı dikkatli olmaya çağırdı.

BANGALDEŞ’TE DE BİR AİLE TÖRÜP OLDU

Diğer yandan, Hindistan’ın komşusu Bangladeş’te meydana gelen toprak kaymasında aynı aileden en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, yeni toprak kaymaları ve ani sel baskınlarının yaşanabileceği uyarısında bulundu ve risk altında olan bölgelerdeki vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu.