“Şıklıklarıyla Göz Kamaştıran Pehlivan Develer”

Kış Aylarının Vazgeçilmezi: Deve Güreşleri

Kış mevsiminin en önemli etkinliklerinden biri olan deve güreşleri sezonu başlayınca, piyasa değeri 1 milyon TL’yi bulan pehlivan develer de özel bir süsleme ile hazırlanıyor. Tam takım olarak 150 bin TL’yi bulan giyimleriyle develer, arenaya çıkmak yerine adeta podyuma adım atmaya hazırlanıyor ve bu süreçte saraçlarda yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Ege Bölgesi’nde geleneksel olarak devam eden deve güreşleri sezonu, Aydın’daki saraç ustaları için yeniden bir iş fırsatı sunuyor.

Saraç Ustaları Ve Develer İçin Yoğunluk

Aydın’ın Efeler ilçesinde üçüncü kuşak saraçlık mesleğini sürdüren 49 yaşındaki Müjdat Korak, güreş sezonuyla birlikte işlerinin hareketlendiğini ifade etti. Çocukluğundan beri bu sektörde faaliyet gösteren Korak, “Saraçlık mesleği kelime anlamıyla hayvan üzerine deri işiyle uğraşan kişi anlamına gelir” diyerek mesleğin temelini anlattı. Artık bu işin ihtiyaçtan ziyade zevk için yapıldığını belirten Korak, “Develerin havutlanma zamanının kısa bir süreye denk gelmesi sebebiyle işlerin yoğunlaştığını” aktardı.

Görsel Şölen: Deve Güreşleri

Korak, “Develerin belirli bir havutlanma zamanı var ve bu süreçte işler sıkışıyor” diyerek devecilerin geç kalmasının sıkıntı yarattığını söyledi. Onun ifade ettiğine göre, bu işin popülaritesinin sebebi görsel bir şölen sunması. Deve güreşleri kış etkinlikleri olduğu için insanların bu atmosferde daha fazla zaman geçirmesi, katılım oranını artırıyor. “Deve güreşinin kökleri eskiye dayanıyor ancak zamanla bu iş zevk meselesine dönüştü” diye ekledi.

Develerin Süslenmesi

Her devecinin, devesini en iyi biçimde görmek istediğini belirten Korak, “Herkes devesini en güzel şekilde görmek ister. Boncuklu giyimler ve bunların yanında normal giyimler var” dedi. Boncuklu giysilerin oldukça pahalı olduğunu vurgulayan Korak, “Deve bu giyimlerden bir şey anlamıyor, ama sahibi kendisini ve devesini süsleyerek mutlu oluyor” diye açıkladı.

Giyimlerin Anlamı ve Maliyeti

Develerdeki giyimlerin her birinin ayrı bir anlam taşıdığını anlatan Korak, “Devenin levhası çok önemlidir; bu levha, devenin kim olduğunu gösterir” dedi. “Zilgor denilen ziller de vardır. Develer, havutlanma merasiminin ardından gelin gibi süslenerek sahaya gelirler” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Korak, “Bir deveyi tam takım giydirmek 150 bin TL’yi buluyor” diyerek, bu maliyetin sahibinin istekleri doğrultusunda değişiklik gösterdiğini söyledi. Deve sahipleri, “Hayvanlarının güzel görünmesi için her türlü masrafı yapıyorlar” diyerek, develerine ne kadar değer verdiklerinin altını çizdi.