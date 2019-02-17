Sıla, 14 şehirde sahneye çıkacak

Sıla, hayranları ile buluşmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcının 14 şehirde daha konser vermeye hazırlandığı öğrenildi.

Sıla, konser müjdelerini bizzat kendisi verdi.

Konserine bir akşam önce giydiği kırmızı derin bacak dekolteli elbisesi ile çıkan Sıla, “Dün gece söylemiştim. Ben sözümü tutuyorum. Nerede bıraktıysak oradan devam ediyoruz. Bize her gün Sevgililer Günü” sözleri ile salonda büyük bir alkış tufanı kopardı. Bu konserlerle birlikte Türkiye’yi karış karış dolaşacağı yepyeni bir turnenin startını verdiğini de dile getiren Sıla, İstanbul’dan başlayarak sırasıyla Ordu, Samsun, Eskişehir, Malatya, Kayseri, Konya, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Van, Adana, Gaziantep ve Hatay’da konserler vereceğini müjdeledi.