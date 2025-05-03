Sıla, Antalya’da Konyaaltı Park’ta sahne aldı

SILA ANTALYA’DA HAYRANLARIYLA BULUŞTU

Şarkıcı ve söz yazarı Sıla, Antalya’nın Konyaaltı Sahili Beach Park’ta sahne aldı. Antalya Açıkhava Sahnesi’nde düzenlenen etkinlikte, Sıla hayranlarıyla buluşarak sevilen parçalarını seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler, Sıla’nın şarkılarına coşkuyla eşlik etti. Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, katılımcıların beğenisini topladı.

BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Sıla, gazetecilere yaz turnesinin ikinci durağının Antalya olduğunu açıkladı. Şehirde daha önce birçok konser verdiğini dile getiren sanatçı, “Antalya’yı çok seviyorum. 2017’den bu yana bayağı gelip gitmişimdir. Çocukluğumda da geliyordum. Aile tatillerini çok anımsatıyor bana.” şeklinde konuştu.