Sıla Bebeğin Davasında Mahkeme Kararı Açıklandı

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri’nin cinsel istismar ve darp nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin davada nihai karar açıklandı. Kapalı oturumda gerçekleştirilen duruşmada mahkeme, anne Bakiye Yeniçeri’ye 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A’ya 20 yıl 6 ay, G.K’ye ise 7 yıl hapis cezası verdi.

OLAYIN GÖRÜLMESİ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri, 8 Eylül 2024 tarihinde kızı Sıla’nın uyanmadığını fark edince Malkara Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yapılan muayenelerde, bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve cinsel istismar şüphesi olduğu belirlendi. Bunun ardından Sıla bebek, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi ve polislere bilgi verildi. Beyin ameliyatı sonrası entübe edilen Sıla, yoğun bakım ünitesine alındı.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU VE SORUŞTURMA İLERLEYİŞİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde anne B.Y., birlikte yaşadığı S.Ö., komşuları K.A., 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, mahkemeye çıkarıldıklarında tutuklandı. Ancak, başka bir suçtan tutuklu bulunan S.Ö. hakkında bu dava kapsamında tahliye kararı verildi. K.A.’nın babası K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

KARDEŞİNİN DURUMU VE SILA’NIN VEFATI

Yaşanan olayların ardından Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. devlet korumasına alındı. Tedavisi süren Sıla bebek, 7 Ekim 2023 tarihinde hayatını kaybetti.