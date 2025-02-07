Sıla Bebek Davasında Anneye 27 Yıl Hapis

SILA BEBEĞİN ÖLÜMÜ DAVASINDA KARAR VERİLDİ

Sıla bebeğin ölümüne dair davada karar sonuçlandı. Anne Bakiye Yeniçeri, üç farklı suçtan 27 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davada sanık olan çocuklar ise 14 ve 7 yıl hapis cezası aldı.

OLAYIN TAHMİNİ

Malkara ilçesi sakinlerinden Bakiye Yeniçeri, 8 Eylül 2024 tarihinde kızı Sıla’nın uyanmadığını fark ederek onu Malkara Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yapılan muayenede Sıla bebeğe beyin kanaması teşhisi konuldu ve cinsel istismar şüphesi ile Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne gönderildi. Bu süreçte polise bilgi verilerek, bebeğin durumu rapor edildi. Sıla bebek, beyin ameliyatının ardından entübe durumuyla yoğun bakıma alındı.

SUÇLAMALAR VE TUTUKLAMALAR

Olayın soruşturması sürecinde anne Bakiye Yeniçeri (B.Y), birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A, 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Başka bir suçtan tutuklu olan S.Ö. hakkında daha sonra tahliye kararı verildi. K.A’nın babası K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. devlet korumasına alındı. Ne yazık ki, Sıla bebek tedavi gördüğü hastanede 7 Ekim 2023’te hayatını kaybetti.